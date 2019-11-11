Atatürk Havalimanı’nda, yer hizmetleri personelinin bacağı uçağın iniş takımlarına sıkıştı

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Osman Kaan Selçuk isimli yer hizmeti personelinin bacağı, o sırada hareket eden ACT Cargo’ya ait uçağın iniş takımlarının arasına sıkıştı. Hastaneye kaldırılan Selçuk, ameliyata alındı.
Kaza, ACT Cargo ‘ya ait Boeing 747 ipi kargo uçağı kalkışa hazırlandığı, harekat memurunun takozu almak istediği sırada yaşandı. Takozu almak isteyen yer hizmetleri görevlisi Selçuk’ un bacağı uçağın hareket etmesi sonucu iniş takımları arasında sıkıştı. Personele ilk müdahale olay yerinde yapıldı.