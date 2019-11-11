Atatürk Havalimanı’nda, yer hizmetleri personelinin bacağı uçağın iniş takımlarına sıkıştı

Ekrem İmamoğlu, sekiz yıldır devam ettirdiği 10 Kasım anma programını İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olarak da sürdürdü. Bezmialem Valide Sultan Cami’deki mevlid programına ve Karacaahmet Sultan Dergahı Cemevi’ndeki lokma ikramına katılan İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 81’inci ölüm yıldönümünde anarak “Bugün güzel şeyler konuşmak, güzel şeyler anlatmak lazım” dedi.