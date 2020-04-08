Atatürk Havalimanı’nda hastane inşaatı başladı

İstanbul’da Sancaktepe’deki havaalanı arazisinin ardından, Atatürk Havalimanı’nda da hastane yapımına başlandı.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sancaktepe ve Yeşilköy’deki havaalanlarına bir katlı ve 1000 odalı iki hastane yapılacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise hastanelerin Covid-19 salgını sonrasında da hizmet verecek şekilde yapılacağını duyurmuştu.

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DHA’da yer alana habere göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün Atatürk Havalimanı’ndaki arazisinde çalışmalar başladı. Çalışmalar kapsamında alana çok sayıda kamyon ve iş makinesi götürüldü.

Sancaktepe’de yapılacak hastane inşaatı da dün başlamıştı. İnşaatın ikinci gününde, buraya da yeni iş makineleri götürüldü.

Hastanelerin 45 günde tamamlanması planlanıyor.