Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınan LGBTİ aktivisti Kıvılcım Arat serbest

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde dün gözaltına alınan İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyesi trans aktivist Kıvılcım Arat serbest bırakıldı.

Almanya’ya bir konferansa giden Arat, hakkındaki ‘tehdit’ davasında ifade vermediği için çıkarılan arama kararı üzerine dün akşam gözaltına alındı.

Bugün adliyeye sevk edilen Arat, nöbetçi mahkemeye ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Erkek bölümüne konulmak istenmiş

Kaos GL’ye konuşan Arat’ın avukatı Aylin Kırıkçı, müvekkilinin havalimanındaki polis nezaretinin 20 kişi bulunan erkek bölümüne konulmaya çalışıldığını belirterek, “Kıvılcım’ın itiraz etmesi ve tartışma üzerine erkekler bölümüne konulmamış. Şu anda (dün akşam) tek başına ayrı tutuluyor” dedi.