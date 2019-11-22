Atatürk Havalimanı’na ‘külliye konsepti’nde millet bahçesi: 2021’de tamamlanacak

Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesi projesinin detayları belli oldu. ‘Külliye konseptinde geleneksel yaşam biçiminin yeniden canlandırılacağı’ belirtilen projenin 2021 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor.

Fotoğraflar: Hürriyet

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre proje Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından tamamlandı.

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Buna göre Atatürk Havalimanı 855 metre uzunluğunda yayalara özel bir viyadükle Marmara Denizi’ne bağlanacak.

Projede 5.2 milyon metrekarelik kısım kullanılacak

Projeye göre, 8.5 milyon metrekarelik alanda, arazinin yüzde 30’u genel havacılık, yüzde 9’u askeri alan olarak hizmet vermeye devam edecek.

Geri kalan 5.2 milyon metrekarelik kısım, rekreasyon alanı, gençlik merkezi, müze alanı, spor alanı, fuar alanı, konaklama alanı, yaşam merkezi ve afet toplanma alanı olarak değerlendirilecek.

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Projede 145 bin metrekarelik macera parkı, 650 metre uzunluğunda kaykay pisti, 28 bin kişiye hitap edebilecek etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları planlandı.

Külliye konseptinde

Rekreasyon alanının, kuzey ve güney girişlerinde tasarlanan kütüphane, derslik, atölyeler, millet kıraathanesi, lokanta, kafeterya ve han gibi yapılarla, ‘külliye konseptinde geleneksel yaşam biçiminin yeniden canlandırılacağı’ belirtildi.

Projede 1 milyon 110 metrekare müze, 330 bin metrekare alan ise gençlik merkezi olarak tasarlandı. Buradaki mevcut hangar yapıları, milli müze kompleksi ve bünyesinde havacılık-uzay, teknoloji, halk eğitim, el sanatları, sinema salonu, spor alanları gibi fonksiyonları içeren gençlik merkezine dönüştürülecek.

18 bin kişilik cami

Eski kapalı otopark ve dış hatlar terminaline ait binalar, fuar organizasyonlarına uygun şekilde dönüştürülerek kullanılacak.

Olası bir afet durumunda acil barınma alanı olarak, yaklaşık 122 bin 100 metrekare afet toplanma alanı da planlanıyor. 2 milyon metrekarelik millet bahçesi de geçici barınma alanı olarak kullanılabilecek.

Ayrıca yaklaşık 18 bin kişiye ibadet imkanı sağlayacak cami yapılacak.