Atatürk Havalimanı’na komşu polis okulu arazisine 1.5 milyar liralık villa projesi

Atatürk Havalimanı’na komşu Emlak Konut GYO’ya ait polis okulu arsasında konut, villa ve işyeri inşa edilecek. Proje tamamlandığında değerinin yaklaşık 1.5 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Hürriyet

Emlak Konut’un sitesindeki bilgiye göre Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi’ndeki Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisinde ‘Emlak Konut Florya Evleri’ adıyla bir konut projesi hayata geçecek. Projede 182 konut, 60 villa ver 12 ticari ünite inşa edilecek.

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Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre şirketin hazırladığı bir raporda, proje tamamlandığında değerinin 1 milyar 456 milyon lirayı bulacağı belirtildi.

Bölgedeki diğer arsa ve projelerle kıyaslamalara da yer verilen rapora göre projede dükkanlarda metrekare fiyatı ortalama 25 bin lira, konutlarda 18 bin lira olacak. İptal edilen ihale ilanlarında yer alan bilgilere göre de arazinin 46 bin metrekaresi ticaret ve konut, 7 bin metrekaresi özel eğitim tesisi alanı, 15 bin metrekaresi park olarak ayrıldı. 68 bin metrekarelik arsaya 53 bin metrekare inşaat yapılacak. Yükseklik sınırı kota bağlı olarak üç ve dört kat olarak kademelendirilecek.

1978 yılından beri polis eğitim merkezi olarak kullanılan arazi, Mart 2015’te Hazine mülkiyetinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetine geçmiş, Mayıs 2017’de ise TOKİ ile imzalanan protokolle Emlak Konut GYO’ya satılmıştı.

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8 milyar liralık satış

Emlak Konut GYO, 2 Haziran’da ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında Emlak Konut projelerinden konut alanlara çeşitli kolaylıklar sağlanıyor. Polis okulu arsasında geliştirilen Emlak Konut Florya Evleri projesi de bu kampanyaya dahil edildi. Hafta sonu Florya projesinden önemli oranda satış yapıldığı bildirildi.