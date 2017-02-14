Atatürk Havalimanı saldırısı iddianamesi hazır: 45 kişiye 46 kez müebbet talebi

Geçen yıl Atatürk Havalimanı’nda 44 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili 45 şüpheli hakkında 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

28 Haziran’da Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde bombalı intihar saldırısı düzenlenmiş, bekleyen yolcuların üzerine ateş açılmıştı. Saldırıda 44 kişi yaşamını yitirirken, 237 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede 45 şüpheliye ‘silahlı terör örgütüne üye olma,’ ‘terör örgütü kurma ve yönetme,’ ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme,’ ‘tasarlayarak öldürme,’ ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme’ ve ‘nitelikli mala zarar verme’ suçlamaları yöneltildi.

Şüpheliler hakkında 46 kez ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlarda hapis cezası istendi.

257 sayfalık iddianamede firari şüpheli Nazım Gasanov, Marat Pshnatov ve Anzar-abu Selbebil kod adlı Rustem Efendiev hakkında tutuklama kararı bulunduğu ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan bir kişi hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Üç saldırgan hakkında ise öldükleri için takipsizlik kararı verildi.

İddianame, Bakırköy 2’nci ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.