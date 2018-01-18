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Yaramazlara biraz batar!

Atatürk Havalimanı saldırısı davasında sanıkların tutukluluğuna devam kararı

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Atatürk Havalimanı’nda 46 kişinin can verdiği IŞİD saldırısı sonrası açılan davada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Fotoğraf: Reuters

Havalimanının dış hatlar terminalinde 28 Haziran 2016’da bombalı intihar saldırısı düzenlenmiş, bekleyen yolcuların üzerine ateş açılmıştı. Saldırıda 46 kişi hayatını kaybetmiş, 250’ye yakın kişi de yaralanmıştı.

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Terör saldırısına ilişkin 36’sı tutuklu 46 sanık hakkında açılan davanın dördüncü duruşması bugün görüldü.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce Bakırköy Adalet Sarayı’nda bulunan konferans salonunda görülen duruşmada 33 tutuklu sanık ve terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ile saldırıda yaralananlar ‘şikayetçi’ sıfatıyla katıldı. Yabancı uyruklu sanıklar için Rusça ve Arapça tercümanlar da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, 36 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 12 Mart’a Silivri’de yapılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 262 sayfalık iddianamede, 36’sı tutuklu dördü firari 46 sanık yer alıyor. İddianamede 207 kişi ‘müşteki’ sıfatıyla bulunuyor. İddianamede şüphelilerin ‘örgütü üye olmak’, ‘anayasayı ihlal’, ‘tasarlayarak adam öldürme’, ‘tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs’ ve ‘mala zarar vermek’ suçlarından 46’şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132’şer yıldan 3 bin 342’şer yıla kadar hapisleri isteniyor.

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