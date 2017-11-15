Atatürk Havalimanı saldırısı davasında altı sanığa tahliye kararı

Atatürk Havalimanı’nda 46 kişinin can verdiği IŞİD saldırısı sonrası açılan davada altı sanığın tahliyesine karar verildi.
Havalimanının dış hatlar terminalinde 28 Haziran 2016’da bombalı intihar saldırısı düzenlenmiş, bekleyen yolcuların üzerine ateş açılmıştı. Saldırıda 46 kişi hayatını kaybetmiş, 250’ye yakın kişi de yaralanmıştı.
İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 46 sanıklı davanın bugün duruşması görüldü.
Mahkeme, tutuklu sanıklar Mahmut Tezin, Harun İçoğlu, Doğan Değerli, Faruk Yazıd, Gulmakhmad Salımov ve Ahmed Bin Hamed’in haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmelerine karar verdi.
Duruşma 18 Ocak 2018’e ertelendi. Bundan sonraki duruşmalar Silivri’de değil Bakırköy’de yapılacak.
Sanıklara 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.