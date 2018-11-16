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Yaramazlara biraz batar!

Atatürk Havalimanı saldırısı davasında altı sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Atatürk Havalimanı’nda 46 kişinin can verdiği IŞİD saldırısı sonrası açılan davada altı sanık ‘anayasayı ihlal’ ve ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçlarından 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Havalimanının dış hatlar terminalinde 28 Haziran 2016’da bombalı intihar saldırısı düzenlenmiş, bekleyen yolcuların üzerine ateş açılmıştı. Saldırıda 46 kişi hayatını kaybetmiş, 250’ye yakın kişi de yaralanmıştı.

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İddianamede şüphelilere ‘örgütü üye olmak’, ‘anayasayı ihlal’, ‘tasarlayarak adam öldürme’, ‘tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs’ ve ‘mala zarar vermek’ suçlarından 46’şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132’şer yıldan 3 bin 342’şer yıla kadar hapis isteniyordu.

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