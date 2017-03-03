Atatürk Havalimanı saldırganı İstanbul’da ‘eğitim’ almış

Geçen yıl Atatürk Havalimanı’nda 44 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı düzenleyen saldırganın İstanbul’da eğitim aldığı ortaya çıktı.
28 Haziran’da Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde bombalı intihar saldırısı düzenlenmiş, yolcuların üzerine ateş açılmıştı. Saldırıda 44 kişi yaşamını yitirirken, 237 kişi de yaralanmıştı.
BirGün’den Erk Acarer’in haberine göre saldırıdaki üç intihar bombacısından Vadim Osmanov’un İstanbul’da eğitim aldığı, emniyet istihbaratın iddianameye giren 7415558 sayılı evrakında belirtildi.
Saldırganın eğitim aldığı yerin, İstanbul’da Muhadjirun isimli bir İslam eğitim merkezi olduğu ifade edildi.
İddianamede söz konusu merkezin militan yetiştirdiği belirtilirken, istihbarat raporundan şu ifadeler aktarıldı: “Muhadjirun isimli bir İslam eğitim merkezi bulunduğu, söz konusu merkezin militanlara başlangıç eğitimi verdiği, Suriye’ye eleman aktarımı yaptığı ve terör örgütlerini desteklemek için fon toplayıp biriktirdiği…”