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Yaramazlara biraz batar!

Atatürk büstünü söküp çöpe atan ve kendisini polise ihbar eden kişi gözaltında

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde polise ortaokulun bahçesindeki Atatürk büstünü söktüğü ve Türk bayraklarını kestiği ihbarında bulunan kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre ilçede devriye gezen polis ekibinin yanına giden Muhterem A. (31), Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu’nun bahçesindeki Atatürk büstünü kaidesinden sökerek çöpe attığını ve işyerinin duvarında asılı Türk bayraklarını keserek yere indirdiğini söyledi.

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Polis, okulun bahçesi ve işyerindeki incelemede kaidesinden sökülmüş büstü ve Türk bayraklarını gördü. 

Gözaltına alınan Muhterem A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlının ifadesinde ‘büstü sinirlendiği için kırdığını’ söylediği ve tutarsız açıklamalarda bulunduğu öğrenildi. 

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Muhterem A.’nın kentteki lisede hizmetli olarak görev yaptığı ve geçen hafta istifa ettiği belirtildi.

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