‘Atatürk büstüne kar topu atan öğrenciye zorla nakil’ iddiasına soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, Bayburt’ta 12 yaşındaki öğrencinin Atatürk büstüne kartopu attığı gerekçesiyle zorla başka okula nakil yaptırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Bayburt’ta bir ortaokulda 7’nci sınıf öğrencisinin, beden eğitimi dersinde kartopu oynarken Atatürk büstüne kartopu attığı, öğretmenin durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine ailesiyle yapılan görüşmenin ardından öğrencinin başka okula nakledildiği ileri sürüldü.

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Bakanlığın açıklaması şöyle: “Bayburt ilimizde bir öğrencimize zorla okul nakli yaptırıldığı iddialarıyla kamuoyu gündemine yansıyan konunun bütün yönlerine ilişkin bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır”