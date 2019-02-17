Ataşehir’de sitenin yeşil alanına cami inşaatı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinin İçerenköy Mahallesi’ndeki Evren Sitesi’ne ait yeşil alana cami yapılması için ağaçlar sökülmeye başlandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

BirGün’den Dilara Şimşek’in haberine göre, site sakinleri, ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sekiz yıl boyunca karşı karşıya kaldı.

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Yeşil alana ilişkin geçen sene sonuçlanan davayı İBB kazanınca, bin 730 metrelik alanı Diyanet İşleri Başkanlığı’na devretti.

“Artık hukuken müdahale edeceğimiz bir şey kalmadı” ifadelerini kullanan site yöneticisi Ayfer Nasuh Seven, “O alana nasıl bir cami yapacaklar anlayamıyoruz. Çünkü ufacık bir alan… Hiçbir yerde yeşil alan kalmadı. İnsanların nefes alabileceği bir yer yok” diye konuştu.



