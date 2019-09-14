Ataşehir’de motosikletli iki kişi, parkta bulunan iki kişiye kurşun yağdırdı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde motosikletli iki kişi, parkta bulunan biri kadın iki kişiye kurşun yağdırdı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre, Ataşehir Fetih Mahallesi Libadiye Caddesi’nde bulunan Buhara Parkı’na saat 13:45’te giden motosikletli, kasklı iki kişi parkta bulunan biri kadın iki kişiye ateş açtı. Bacaklarında yaranlanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Motosikletli saldırganlar parktan kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Saldırı sırasında parkta bulunan çocuklar ise şans eseri yara almadan kurtuldu.