Ataşehir’de eğlence merkezine baskın, 49 kişiye ceza kesildi; Esenyurt’ta kafe mühürlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vakaların yüzde 40’ının kayda geçtiğini söylediği İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir eğlence merkezine yapılan baskında, 49 kişiye, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle idari ve para cezası uygulandı.

Fotoğraf: DHA

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kayışdağı Caddesi üzerindeki mekana bu sabah saat 06:00’da baskın yaptı. Mekanda bulunanlar işlem için polis merkezine götürüldü.

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Mekandan çıkarılan bir kişi “Oto tamircisiyim. Arabayı getirdim onu teslim ettiğim sırada polis arkadaşlar geldi” dedi. İşlem yapılan başka bir kişi ise “Müzisyenim. Müzisyenler beş aydır işsiz” diye konuştu.

Maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 49 kişiye 3 bin 180’er lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi gazetecilere, “30 tane garsonum işsiz kaldı. Kaç aydır iş yapamıyoruz” dedi.

Esenyurt’ta kafe mühürlendi

Esenyurt ilçesinde ise maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde doğum günü partisi düzenlenen kafe, zabıta ekiplerince mühürlendi.

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Fotoğraf: AA

Koza Mahallesi’ndeki bir kafede, yabancı uyruklu kişilerin tedbirlere aykırı şekilde eğlenirken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine, polis ekipleri ve zabıta harekete geçti.

Kafenin sahibi M.T., karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.T.’ye Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 789 lira para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş’ta ortak alanlarda sigara yasağı

Kahramanmaraş’ta, Covid-19 tedbirleri kapsamında meydan, cadde, sokak, park gibi ortak kullanım alanlarında sigara içmek yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı şu açıklamayla duyuruldu:

“Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda salgınla mücadelede maske kullanımını zaafa uğrattığı için meydan, cadde, sokak, park gibi kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir.”

Giresun ve Kütahya’da’da sigara içmeye kısıtlama getirilmişti.