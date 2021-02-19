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Yaramazlara biraz batar!

Ataşehir Belediyesi’ne grev kararı asıldı

Genel-İş Sendikası ile İstanbul’un Ataşehir ilçesinin belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Fotoğraf: AA

Belediye önünde toplanan, aralarında Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Ataşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu Genel-İş üyesi işçiler, sloganlar attı.

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DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, taleplerinin ‘insancıl ve karşılanabilir’ olduğunu ifade ederek Kadıköy Belediyesi’nde sekiz ay süren toplu sözleşme sürecini de şeffaf bir şekilde yürüttüklerini anlattı.

Kadıköy’de toplu sözleşmedeki 81 maddeden 70’ini işçilerin onayıyla kazanımla sonuçlandırdıklarını vurgulayan Arıkan, greve ise 2 bin 300 çalışandan 2 bininin katıldığını bildirdi. Türkiye’ye örnek bir grev yaptıklarını savunan Arıkan, “Bizi bölmeye çalışanları bir kenara iterek, koltuk derdinde olanları bir kenara iterek Kadıköy işçisi aslanlar gibi dik durmuştur. Onlara selam yolluyorum” ifadelerini kullandı.

Sendikanın genel merkez yöneticilerinin de sürece dahil olma teklifini reddettiklerini anlatan Arıkan şöyle devam etti: “Grevin ikinci günü gece gelen tekliflere ‘Olmaz’ dedik. Genel merkez yöneticileri ‘Gelinen nokta iyidir’ dediler, biz kabul etmedik, işçiler de kabul etmedi. Kadıköy Belediyesi’nde imzalanan sözleşmenin 70 maddesi işçinin kazanımıdır. Geri kalan 11 madde bizim değildir. Onun altında bizim imzamız yok. Keşke o sözleşme işçinin istediği noktada bitseydi. Keşke o imzayı işçi atsaydı. Son döneminde yaşanan aksiliğe rağmen Türkiye’de belediyeler içerisinde imzalanan en iyi sözleşmedir.”

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‘İşçi enflasyonun altında eziliyor’

Bugün de Ataşehir Belediyesi çalışanlarının hakları için toplandıklarının altını çizen Arıkan şunları söyledi: “Buradan tekrar sesleniyorum Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye, belediye yönetimine, bakın işçi yıllardır kayıplar yaşıyor, geçinemiyor. Enflasyonun altında eziliyor. Bu sözleşme ile bütün sorunları çözeceğimiz iddiasında değiliz, işçinin de böyle bir beklentisi yok ama Ataşehir’e yakışır bir sözleşme örneği sergileyelim, işçinin taleplerini görerek, ücretsel maddeleri bir an önce görüşelim kalan altı iş günü süresinde gelin bu sözleşmeyi bitirelim.”

Arıkan ayrıca ‘Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yle telefonla görüştüğünü sözleşmenin masada sonuçlandırılması için çalışılacağı sözünü aldığını’ ifade etti.

Açıklamanın ardından Genel-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı belediyenin kapısına asıldı. Grev kararının kapıya asıldığı sırada bazı işçiler ile eski sendika temsilcisi olduğu öne sürülen kişiler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. 

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