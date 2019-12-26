Görevi kötüye kullanmakla suçlanan Ataşehir Belediye Başkanı beraat etti

İstanbul’un Ataşehir ilçesinin CHP’li belediye başkanı Battal İlgezdi’nin, imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapılara ilişkin yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraatine karar verildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Erol Dolu’nun yaptığı şikayet üzerine İlgezdi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Şikayete konu iddianın Küçükbakkalköy mahallesi 237 pafta, 2015 ada, 1-12 parseller üzerine imar mevzuatına aykırı olarak yapı inşa edilmesine, taşınmazların imar planında ticaret alanında kalan kısmına özel sağlık tesisi inşa edilmesine ve imar planında konut alanında kalan kısımlarına da iş merkezi yapılmasına göz yumduğu ve yıkım kararını uygulamadığı iddia edilmişti.
Mahkemenin hakimi İsmail Malay, suça konu parsellerde inşa edilen taşınmazların imar mevzuatına uygun hale getirildiğine yönelik dosyaya belge sunulduğunu tutanağa geçirdi.
İlgezdi’nin avukatı İnan Bektaş, dosyada tüm eksikliklerin tamamlandığını belirterek suça konu parsellerde inşa edilen taşınmazların imar mevzuatına uygun hale getirildiğinin belli olduğunu söyledi.
Diğer sanık avukatı Ebru Özduran da müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, İlgezdi’nin üzerine atılı ‘görevi kötüye kullanma’ suçunu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.