Diken

Yaramazlara biraz batar!

Görevi kötüye kullanmakla suçlanan Ataşehir Belediye Başkanı beraat etti

İstanbul’un Ataşehir ilçesinin CHP’li belediye başkanı Battal İlgezdi’nin, imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapılara ilişkin yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraatine karar verildi.

Fotoğraf: DHA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Erol Dolu’nun yaptığı şikayet üzerine İlgezdi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Şikayete konu iddianın Küçükbakkalköy mahallesi 237 pafta, 2015 ada, 1-12 parseller üzerine imar mevzuatına aykırı olarak yapı inşa edilmesine, taşınmazların imar planında ticaret alanında kalan kısmına özel sağlık tesisi inşa edilmesine ve imar planında konut alanında kalan kısımlarına da iş merkezi yapılmasına göz yumduğu ve yıkım kararını uygulamadığı iddia edilmişti.

Reklam

Mahkemenin hakimi İsmail Malay, suça konu parsellerde inşa edilen taşınmazların imar mevzuatına uygun hale getirildiğine yönelik dosyaya belge sunulduğunu tutanağa geçirdi.

İlgezdi’nin avukatı İnan Bektaş, dosyada tüm eksikliklerin tamamlandığını belirterek suça konu parsellerde inşa edilen taşınmazların imar mevzuatına uygun hale getirildiğinin belli olduğunu söyledi.

Diğer sanık avukatı Ebru Özduran da müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Reklam

Davayı karara bağlayan mahkeme, İlgezdi’nin üzerine atılı ‘görevi kötüye kullanma’ suçunu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti. 

SON HABERLER

Adalet bakanı: AİHM’nin Kavala çevirisi, karardan bir gün önce mahkemedeydi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gezi Davası’nın tutuklu yargılanan tek sanığı Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği kararın çevirisinin, kararın kesinleşip kesinleşmediğini Adalet Bakanlığı’na soran ve işadamının tutukluluğunun devamına karar veren mahkemeye, bu kararından bir gün önce, pazartesi günü ulaştırıldığını açıkladı. Gül, mahkemenin cuma günü çeviri talebinde bulunduğunu ve istenen çevirinin pazartesi günü (23 Aralık) ulaştırıldığını belirterek, “Yargı bağımsız ve tarafsızdır” dedi.

İran’da yeni protesto dalgası bekleniyor; ülkede internet yine kesildi

İran’da 15-16 Kasım’da benzine yüzde 50 zam yapılması sonrası yaşanan ve ülke çapına hızla yayılan protesto gösterilerinin yeniden başlaması için sosyal medya üzerinden çağrı yapılmasının ardından, ülkedeki bir çok bölgede internet kesintisi yaşandığı bildiriliyor.

Kızılay, İdlib’den göçenler için Suriye’de çadır kentler kuracak

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İdlib’deki saldırılar nedeniyle en az 80 bin sivilin Türkiye sınırına göç etmesiyle ilgili, “Bu insanlara çok hızlı bir şekilde Suriye’nin içerisinde yeni barınma alanları oluşturacağız. Bölgeye ilaç desteğini artırdık ancak kış şartları çok ağır. Halihazırdaki mevcut çadır kent kamp kapasitemizi artırıyoruz” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...