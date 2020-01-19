Atanamayan öğretmenler eylem yaptı: ‘İşsiz olan eşsiz de kalır’

Türk Eğitim-Sen üyeleri, şubat ayında 20 bin değil 60 bin öğretmen adayının atamasının yapılmasını talep etti.

Fotoğraflar: turkegitimsen.org.tr

Ataması yapılmayan öğretmenler, bugün ülkenin farklı kentlerinden otobüslerle Ankara’daki Ulus Atatürk Heykeli önünde toplandı.

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Öğretmenler ‘Ücretmen değil, öğretmen’, ‘Elbet bir gün kavuşacağız çocuklar, bu böyle yarım kalmayacak’ ve ‘Halimizi Victor Hugo görse Sefiller’i tekrar yazardı’ yazılı pankartlar açtı. Eyleme Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve sendika yöneticileri de katıldı.

’20 bin atama yetmez’

Geylan, şubat ayında 20 bin atama yapılacağını belirterek 81 bin ücretli öğretmen çalıştırıldığını, norm kadro ihtiyacının 150 bine ulaştığını, atama bekleyen öğretmen sayısının 700 bin olduğunu dile getirdi. Sendika başkanı, 20 bin atamanın yeterli olmadığını söyledi.

Türk Eğitim-Sen başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gençlerde evlilik yaşının yükseldiği yönündeki açıklamasını anımsatarak “Sayın cumhurbaşkanının sözlerine katılmamak elbette mümkün değil. Ama şunu da görmek gerekir: İşsiz olan, eşsiz de kalır” ifadelerini kullandı.

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Geylan, şubatta 20 değil 60 bin atama yapılmasını isteyerek bunun yıl sonuna kadar toplamda 100 bine çıkarılmasını istedi.