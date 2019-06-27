Atamayı bakan engellemişti: Yavaş’ın müdürü yargı kararıyla makama döndü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ankara belediye şirketi BELKO’ya başkan Mansur Yavaş tarafından genel müdür atanmasını engelleyen işlemi mahkemeden döndü.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart seçimi öncesi Mansur Yavaş için sarfettiği “Seçimlere girebilse dahi, seçimden sonra bunun bedelini kendisi ödeyeceği gibi bedelini Ankaralılara da ödetme durumuna düşer” yönündeki sözlerinin icrasına ilişkin ilk işaretler son iki gündür alınmaya başlandı.

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Ankara Halk Ekmek A.Ş.’ye Mansur Yavaş’ın atadığı yeni yönetime Ankara Ticaret Odası’na bağlı ticaret sicil müdürlüğünün bakanlık yazılarını gerekçe göstererek sicil onayı vermediği anlaşılmıştı. Benzer bir durumun BELKO Genel Müdürlüğü’ne atanan Kerim Yılmaz için de yaşandığı bir mahkeme kararıyla ortaya çıktı.

Habertürk’ten Yasemin Güneri’nin haberine göre, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genelgesini gerekçe göstererek Kerim Yılmaz’ın ticaret sicilinde tescil ve ilanı işlemini yapmadı. Bunun üzerine Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dava açıldı. Belediyenin itirazını kabul eden mahkeme kararında “Yasal bir düzenleme genelge ile ortadan kaldırılamaz. Ticaret Sicil Müdürlüğü, bakanlık genelgesinden önce kanun hükümleri ile bağlıdır” dendi. Bunun üzerine Kerim Yılmaz genel müdür makamına atandı.

Karar itiraz üzerine temyiz için istinaf mahkemesine götürüldü.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın il ticaret odalarına bağlı ticaret sicil müdürlüklerine gönderdiği yazı şöyle: “Belediye veya bağlı kuruluşların sahip veya ortağı oldukları belediye şirketlerinin genel kurulunda belediye veya bağlı kuruluşu temsil edecek kişilerin belediye meclisi kararıyla belirlenmesi gerektiği…”