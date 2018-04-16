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Yaramazlara biraz batar!

Ataması yapılmayan 25 yaşındaki sosyal bilimler öğretmeni intihar etti

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Aydın’ın İncirliova ilçesinde ataması yapılmayan 25 yaşındaki sosyal bilimler öğretmeni Merve Çavdar intihar etti.

Fotoğraf: DHA

Çavdar’ın 2014 yılında mezun olduğu, atamasının yapılmadığı ve işsizlik nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öne sürüldü.

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Sabah saatlerinde evden “İş bulmaya gidiyorum” diyerek çıkan Çavdar, Güzelçamlı sahiline geldiğinde yanındaki depresyon haplarının tamamını içerek intihar etti.

Genç öğretmenin cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

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