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Yaramazlara biraz batar!

Ataması yapılmayan 25 yaşındaki öğretmen iş cinayetinde hayatını kaybetti

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Artvin Çoruh Üniversitesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü’nden mezun olan ve atama bekleyen 25 yaşındaki Süleyman Avcı, ormanda kesilen tomruğun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Süleyman Avcı/Facebook

Artvin’in Sesi’nin haberine göre, 22 Nisan’da yaşandığı belirtilen olay, merkeze bağlı Yanıklı Köyü ormanında yaşandı. Avcı’nın cenazesi Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Tamamlanan otopsinin ardından Avcı’nın naaşı, bugün Yanıklı köyünde öğlen namazının ardından defnedilecek.

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