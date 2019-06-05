Ataması yapılmayan 21 yaşındaki öğretmen intihar etti

Kastamonu’da ataması yapılmayan 21 yaşındaki matematik öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu, kendini asarak yaşamına son verdi.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu Abdülkadiroğlu’nun kesin intihar nedeni bilinmiyor.

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CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, genç öğretmenin ölümüne ilişkin Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Yok başka cehennem yaşıyoruz işte! Kevser ataması yapılmayan öğretmen kardeşimizdi. Küçükken heyecanından uyuyamadığı arife gecesinde intihar ederek yaşamına son verdi. Bu intiharın sorumlusu Kevser gibi yüzlerce kardeşimizin hayallerini ellerinden alanlardır. Unutmayacağız!”

Yok başka cehennem yaşıyoruz işte!



Kevser ataması yapılmayan öğretmen kardeşimizdi. Küçükken heyecanından uyuyamadığı arife gecesinde intihar ederek yaşamına son verdi.



Bu intiharın sorumlusu Kevser gibi yüzlerce kardeşimizin hayallerini ellerinden alanlardır.



Unutmayacağız! pic.twitter.com/xQ5EK2xhD0 — Hasan Baltacı (@hasanbaltacichp) June 4, 2019