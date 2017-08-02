Atamaları yorumlayan Üçok: Akar’dan sonra Güler gelmeyebilir, Özbal uygun değil

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Eski Hava Kuvvetleri askeri savcısı hakim albay Ahmet Zeki Üçok, Yüksek Askeri Şura sonrasında kuvvet komutanları kademesinde yapılan atamaları değerlendirdi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın yerine Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun yerine Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’in yerine Orgeneral Hasan Küçükakyüz getirilmişti.

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Üçok, Habertürk canlı yayınında konuştu.

‘TSK’da sevilen bir isim’

Güler’in Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanmasını ‘adil’ bulduğunu söyleyen Üçok, “Özellikle 15 Temmuz ile ilgili kimsenin üzerinde herhangi bir şaibe bulamayacağı kişidir. O hain gecede en şiddetli saldırılara maruz kalmış kişidir ve dik durmuştur. TSK’da da sevilen bir isimdir” dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’in yerine Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün atanmasının teamüllere uygun olduğunu belirten Üçok, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun yerine Koramiral Adnan Özbal’ın atanmasında ‘farklı bir durum’ olduğunu söyledi.

‘Akar sonrasında Güler gelmeyebilir’

Üçok şöyle devam etti: “Adnan Özbal rütbesinin ikinci yılında henüz ve 5. sırada. Önündeki 4 isimden vazgeçilmiş görünüyor. Ben Adnan Özbal’ın bu rütbeye gelmesine en çok sevinenlerdenim. Deniz Kuvvetleri’nde de çok sevilen bir isimdir. Ancak teamüllere göre ilk defa bu kadar radikal bir atama görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda komuta sıralamalarında artık yeni bir dönemin başladığının habercisi bu atama. Ben Adnan Özbal’ın hak ettiğini ancak TSK için çok da uygun olmadığını düşünüyorum. İlk defa beşinci sıradan birinin alıp Kuvvet Komutanı yapılması TSK’da bir ilk. Bu önümüzdeki yıllarda bir problem yaratabilir diye düşünüyorum. Bu durum örneğin Yaşar Güler paşanın da Org. Akar sonrasında Genelkurmay Başkanı olamayabileceği anlamına da geliyor.”