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Atalay Filiz için itiraz: Akıl sağlığına dair başka bir hastaneden de rapor alınsın

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Üç kişinin katil zanlısı Atalay Filiz, akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapora itiraz etti.

Fotoğraf: DHA

Filiz’in öğretmen Fatma Kayıkçı’yı öldürmesinin ardından kaçtığı dönemde yedi sahte kimlik kullanması nedeniyle yedi kez ‘resmi belgede sahtecilik’ten 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya bugün devam edildi.

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Hakim Melih Mızrak, bakırköy Ruh ve Sinir Hasalıkları Hastanesi’nin raporunda, Filiz’in akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Avukat Merve Uçanok, beş sayfa dilekçe vererek raporun eksik hazırlandığını öne sürdü, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’den yeni rapor hazırlanmasını istedi.

Filiz de savunmasında önceki celse uzun uzun ifade verdiğini belirterek, “Şu an yeni bir şey söylemeyeceğim, süre istiyorum” dedi

Mahkeme, yeni rapor talebi hakkındaki kararın, duruşmanın ertelendiği 11 Ocak 2018’de verileceğine hükmetti.

Filiz, İstanbul’da Kayıkçı’nın ölümüyle ilgili ‘tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘nitelikli hırsızlık’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde de yargılanıyor.

Filiz, Ankara’da da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova’yı ‘tasarlayarak öldürdüğü’ gerekçesiyle iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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