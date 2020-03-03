Atalay Demirci’ye ‘FETÖ’den beş yıl hapis

Ankara’da ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla tutuksuz yargılanan komedyen Atalay Demirci’ye beş yıl hapis cezası verildi. Demirci, ‘anayasal düzeni ihlale teşebbüs’ suçundan beraat etti.

Fotoğraf: DHA

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Demirci, avukatı ve yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısına geçen celse verdiği mütalaasında değişiklik olup olmadığını sordu. Savcı, mütalaasını tekrar ederek Demirci’nin ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ten yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı, iddianamede Demirci’ye yöneltilen ‘anayasal düzeni ihlale teşebbüs’ suçundan ise beraat verilmesini istedi.

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‘Şöhretin bedelini ödüyorum‘

Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Demirci, “Terör örgütü üyesi değilim. Tam tersine dört yıldır süren soruşturmalar nedeniyle örgütün mağduruyum” dedi.

Savcının mütalaasında Hakan Şükür ve Enes Kanter ile yazışmalarını dayanak gösterdiğini belirten Demirci, şunları söyledi: “Ben halka mal olmuş bir sanatçıyım. Toplumda herkesle sosyal ve kültürel olarak herkesle ilişkim vardı. Enes Kanter’le örgüt aracılığıyla tanışmadım. Yazışmalarımızda da kendisine yanlış yolda olduğunu anlatmaya çalıştım. Yazışmalarından örgüt üyesi olduğumu çıkarmak niyet okumadır. Benim yerime burada sıradan biri olsaydı, takipsizlik kararı verilirdi. Ben şöhretin bedelini ödüyorum.”