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Komedyen Atalay Demirci’nin tahliyesine yönelik itiraz reddedildi

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan komedyen Atalay Demirci’nin tahliye kararına yapılan itiraz bir üst mahkemece reddedildi.

Fotoğraf: DHA

Darbe girişiminin ardından yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan ve bir yıl sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan komedyen Atalay Demirci’nin tahliyesine Ankara başsavcılığı itiraz etmişti.

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İtirazı değerlendire Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirci’nin tahliye kararını onayladı.

Ne olmuştu?

Demirci’nin Twitter hesabı hacklenmiş, basketbolcu Enes Kanter ve eski AKP’li vekil Hakan Şükür’le yaptığı öne sürülen bazı yazışmalar ortaya çıkmıştı.

Demirci önce “Söz konusu örgütle geçmiş yıllarda okullarında ve dershanelerinde işim gereği gösteriler yapmışlığım aşikardır” demiş, daha sonra ise “15 Temmuz gecesi Fethullah Gülen Terör Örgütü tarafından yapılan darbe girişiminden sonra benim de herkes gibi fikrim değişti” diye konuşmuştu.

Ardından Demirci’nin, ABD’de Fethullah Gülen’e özel bir gösteri yaptığına dair video ortaya çıkmıştı.

6 Ağustos 2016’da tutuklanan Demirci’nin ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘silahlı terör örgütü üyeliği‘ suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

‘FETÖ’ tutuklusu komedyen Atalay Demirci’nin tahliyesine savcılıktan itiraz

Tutuklu komedyen Atalay Demirci, ABD’de Gülen’e özel gösteri yapmış

Tutuklu komedyen Atalay Demirci’ye müebbet hapis istemi


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