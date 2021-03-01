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Yaramazlara biraz batar!

Atalarınızı ‘canlandıran’ uygulama: Deep Nostalgia

Soy bilimi sitesi MyHeritage deepfake teknolojisi kullanarak ‘atalarınızın‘ fotoğrafını canlandıran bir uygulamayı hizmete sundu.

Fotoğraf: MyHeritage

Siteye yüklediğiniz hayatını kaybetmiş akrabalarınızın fotoğraflarıyla onları canlı gibi hareket ettiren uygulama ücretsiz.

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İsrailli şirket ‘Deep Nostalgia’ adını verdiği uygulamasına deepfake videoların kötüye kullanılmaması için ses özelliği dahil etmemiş.

Şirket bazılarının ‘ürkütücü‘, bazılarınınsa ‘büyülü‘ bulacağı uygulamasının nostaljik amaçla yapıldığını belirterek, kullanım amacının ‘sevgili atalarınızı hayata döndürmek için‘ olduğunu ifade etti.

Birkaç gündür sosyal medyada paylaşılan Abdülhamid gibi tarihi figürlerin ‘canlandıran‘ da bu uygulama.

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