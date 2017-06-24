Ataköylüler kazandı: Sahildeki Baruthane bölgesi yapılaşmaya kapatıldı

Ataköy sahilindeki Baruthane binalarının olduğu bölge, mahkeme kararıyla yapılaşmaya kapatıldı.

TOKİ, 2016’da 160 parsellik alanı yıllığı 6 milyon liradan 49 yıllığına Çelebican A.Ş’ye kiralamıştı. Yurttaşların sahile ulaşabildiği tek boş alana ‘Blumar’ projesi kapsamında 80 metre yüksekliğinde yedi blok yapılacaktı.

Şirket, alanda yalnız bir anıt ağaç olduğu gerekçesiyle inşaat iznini Kültür Varlıkları Koruma Kurulu yerine Tabiat Varlıkları Komisyonu’ndan almıştı.

Bakırböy Belediyesi bu gerekçeyle inşaatı mühürlerken, İstanbul 4 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu da 10 Eylül 2015’te ‘tescilli parsel üzerinde herhangi bir fiziki ve inşai faaliyette bulunulmaması’ kararı almıştı. Bu nedenle inşaata başlanmamıştı.

TOKİ geç kaldı

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre kiralama ihalesine de İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Mahkeme TOKİ’ye ‘neden kiralama yönteminin tercih edildiği, ihaleye kaç katılımcının katıldığı ve hangi teklife bırakıldığını’ sordu.

Ancak TOKİ’den yanıt gelmeyince işlem iptal edildi. Bunun üzerine de TOKİ ve Çelebican şirketi kararı Danıştay’da temyiz etti.

Ne var ki TOKİ 15 günlük yasal temyiz sürecinden bir gün geç başvuru yaptı. Şirketin temyiz başvurusu ise asıl davalının geç kalmasından dolayı kabul edilmedi.

Böylece belediyenin park yapmak istediği alan yapılaşmaya kapatıldı. Yüksek mahkeme, temyiz yolunu da kapattı.