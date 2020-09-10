Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ataköy/Şirinevler ve Atatürk Havalimanı metro istasyonları yarın kapanıyor

İstanbul metrosundaki M1 Hattı yenileme projesi kapsamında, Ataköy/Şirinevler-Atatürk Havalimanı ve bunların arasında kalan Yenibosna ve Dünya Ticaret Merkezi/İstanbul Fuar Merkezi istasyonları inşaat çalışmaları sebebiyle yarın kapatılacak.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Yapımı süren Ataköy-İkitelli Metro Hattı, mevcut Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metrosu ile Yenibosna İstasyonu’nda entegre oluyor.  Aktarma istasyonunun yapım çalışmaları nedeniyle, 11 Eylül Cuma gününden itibaren M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nda metro seferleri bir süre Yenikapı – Ataköy / Şirinevler arasında yapılacak. Ataköy-Şirinevler, Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı duraklarına otobüs hizmet verecek.”

Reklam

Açıklamaya göre entegrasyon çalışmaları tamamlandığında, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M9 Ataköy-İkitelli hatları arasında konforlu ve hızlı aktarma imkanı sağlanacak. Yenikapı ile İkitelli bölgesi arasında raylı sistem ile tek aktarmayla kesintisiz ulaşım imkanı ortaya çıkacak.

Projenin 14 ayda tamamlanması planlanıyor.

SON HABERLER

‘MİT haberi davası’: Tutuklu gazetecilerin tahliyesine karar verildi

Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle altı aydır tutuklu bulunan gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in tahliyesine karar verildi. Murat Ağırel, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Eren Ekinci “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasından beraat etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...