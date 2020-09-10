Ataköy/Şirinevler ve Atatürk Havalimanı metro istasyonları yarın kapanıyor

İstanbul metrosundaki M1 Hattı yenileme projesi kapsamında, Ataköy/Şirinevler-Atatürk Havalimanı ve bunların arasında kalan Yenibosna ve Dünya Ticaret Merkezi/İstanbul Fuar Merkezi istasyonları inşaat çalışmaları sebebiyle yarın kapatılacak.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Yapımı süren Ataköy-İkitelli Metro Hattı, mevcut Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metrosu ile Yenibosna İstasyonu’nda entegre oluyor. Aktarma istasyonunun yapım çalışmaları nedeniyle, 11 Eylül Cuma gününden itibaren M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nda metro seferleri bir süre Yenikapı – Ataköy / Şirinevler arasında yapılacak. Ataköy-Şirinevler, Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı duraklarına otobüs hizmet verecek.”

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Açıklamaya göre entegrasyon çalışmaları tamamlandığında, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M9 Ataköy-İkitelli hatları arasında konforlu ve hızlı aktarma imkanı sağlanacak. Yenikapı ile İkitelli bölgesi arasında raylı sistem ile tek aktarmayla kesintisiz ulaşım imkanı ortaya çıkacak.

Projenin 14 ayda tamamlanması planlanıyor.