Atakan ve ailesi psikolojik destek alıyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atakan ve ailesine pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başladığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da yaşayan Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu beşinci sınıf öğrencisi Atakan, Twitter’da paylaşılan görüntülerle gündeme gelmişti. Bir kitapçıda görüntülenen Atakan’ın felsefe hakkında konuşması ve okuduğu kitaplardan bahsetmesi dikkat çekmişti. Sonrasında televizyonlarda canlı yayınlara katılan Atakan farklı hesaplardan paylaşılan videolarla sosyal medyada yer almaya devam etti.

Reklam

Bakan Selçuk Türkiye’nin gündemine oturan Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı yaparak şunları söyledi: “Bakanlık olarak, uzmanlarımız çocuğumuz ve ailesi ile görüşmüştür. Kendilerine ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlanmıştır. Çocuğumuzun sosyal medya üzerinden saldırıya ve tehditlere maruz kalması, ailemizi derinden üzmekte ve kaygılarını arttırmaktadır. Çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için basın kuruluşlarımızın ve sosyal medya kullanıcılarının hassasiyetini beklemekteyiz“.