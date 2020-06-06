Ata geleneğini sürdürüyorlar: İmece usulüyle her gün bir tarlaya pirinç ekiliyor

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı 70 haneli, 400 nüfuslu Gönüllü köyü sakinleri, imece usulüyle her gün bir ailenin tarlasında pirinç ekiyor.

Fotoğraf: DHA

İmece usulüyle tarlayı işlemelerinin atalarından kalma gelenek olduğunu söyleyen üreticilerden 60 yaşındaki Seyithan Kavak şunlar söyledi: “Tek bir aileyle pirinç tarlasının ekimi çok zor olur. Köyde hepimiz birbirimize yardım ediyoruz. Tarlayı sürdükten sonra bir hafta boyunca suyu üstünde bırakıyoruz. Altı ay boyunca suyu üstünden kesmiyoruz. Sararana kadar su üstünde kalıyor. Sarardığı zaman ise hasadına başlıyoruz.”

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Ürettikleri pirincin organik ve çok lezzetli olduğunu ifade eden Kavak, “Devamlı buz gibi kaynak suyunun içinde oluyor. Kimyasal madde kullanmıyoruz” dedi.

Asırlardır imece usulüyle tarlarını ekip biçen köy halkının tek geçim kaynağı pirinç. Güçbirliği yaparak sırayla tarlaları işleyen köylüler ‘kardeşçe çalıştıklarının’ altını çizip dayanışmanın önemine vurgu yapıyor.