Asya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000’e dayandı

Güney Asya’daki yoğun yağışın ardından seller ve toprak kaymaları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 800’ü aştı, 1 milyondan fazla insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

Mevsimsel muson yağmurlarının vurduğu Hindistan, Nepal ve Bangladeş’te kıtlık tehlikesinin yanısıra yetkililer sudan geçen hastalıklara karşı da teyakkuzda.

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Bölgede mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, yerleşim birimleri suya teslim olmuş durumda.

Muson yağmurları her yıl temmuz-eylül aylarında kendini gösteriyor. Ancak yetkililerin verdiği bilgiye göre bu yılki diğerlerinden daha fazla kayba yol açtı.

Bangladeşli bir yetkili, “Sel sularının çekilmesiyle salgın hastalık tehkliesi var. Yakında temiz su sağlanamazsa kirli su kaynalı salgından endişe ediyoruz” dedi.

Bangladeş’te halen bazı nehirlerdeki su seviyesinin tehlikeli düzeyde olduğu bildirildi. Ülkede 225 köprünün zarar gördüğü belirtildi.