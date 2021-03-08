Asu Maro: Kadınlar kendilerini karakola attığında yıkılmasın diye geri gönderdiğiniz yuvalarda olan bu

“Siz de abartıyorsunuz, bütün erkekler katil mi?” diye isyan edenler, “Erkek düşmanlığının sonu fena” diye yazıp çizenler, hâlâ “Aile içinde ne yaşandığını bilemeyiz” ezberine sığınanlar, işte bu yaşanıyor. Dört duvar arasında kaldığı için görememiştiniz, kadın şikâyet ettiğinde inanamamıştınız, adama iki öğüt verip eve yollamıştınız ya (İbrahim Zarap da defalarca şikâyet edilip ceza almayanlardan), gözünüzle gördünüz, sanırım şimdi inanabilirsiniz. Kadınlar kendilerini can havliyle karakola attığında yıkılmasın diye geri gönderdiğiniz yuvalarda olan bu.
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