Asu Maro: Hala erkeklik kutlanacak, kadınlık saklanacak bir şey

Hâlâ erkeklik kutlanacak, kadınlık saklanacak bir şey. Üstelik sünnetle regl eşdeğer de değiller insan hayatında. Sünneti doğar doğmaz olabilirsin, çocukken olabilirsin, yetişkinken olabilirsin, hiç olmayabilirsin, hepsi mümkün. Regl ise bir seçenek değil, doğanın bir şartı, “Ben almayayım” deyip kurtulamıyorsun. O yüzden de “Bazı şeyler özel kalmalıdır” iddiasının geçerliliği yok, aklımıza gelebilecek en ‘genel’ şeylerden biri. Ayrıca sünnetin aksine gerçekten kadının hayatında yeni bir dönemin başlangıcı, bu yüzden de illa bir şey kutlanacaksa neden bu olmasın? En azından ağrı sızı veren, nasıl baş edeceğini öğrenene kadar hayatını zorlaştıran şeyin sana özgü, saklanıp gizlenecek, ayıp, günah, pis, fena bir şey değil, neşeyle karşılanacak, bir eğlenceye bahane edilecek doğal bir şey olduğunu, her kadının başına geldiğini ve bunu herkesin bildiğini anlar, hayata daha güvenli bir adım atmış olursun, “Bugün hastayım hocam” diye fısıldayarak beden dersinden çıkıp ayın dört gününü kuytularda geçirmeye çalışmak yerine.

Asu Maro’nun yazısı