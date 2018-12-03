Asu Maro: Çünkü Şule Çet için adalet sağlanamıyor

Fark etmeyen var mı bilmiyorum, varsa etsin lütfen, sosyal medyada “ŞuleÇetİçinAdalet” diye bir etiket var bir süredir. Neden var? Çünkü Şule Çet için adalet sağlanamıyor.

Şule Çet 23 yaşında bir üniversite öğrencisi. Maalesef hep de öyle kalacak, çünkü doğum günü olan 29 Mayıs tarihinde bu hayattan ‘koparıldı’. Olayın aydınlatılması için bel bağlanmış olan İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun raporuna imza atan uzmanlar bilmiyorlar ama biz biliyoruz epeydir.

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…Aylardır dört gözle beklenen, son noktayı koyacak olan adli tıp raporuydu ve çıktı nihayet. Ve ne çıktı dersiniz? Biz bu saydıklarımızı bilirken, üç profesör, bir doçent, bir uzmandan oluşan heyet hiçbir şey bilmiyormuş. Rapordan aktarırsak; sorulduğu üzere düşme öncesi travmaya maruz kalıp kalmadığı, düşme olayının kendi iradesiyle mi meydana geldiği, kazayla mı oluştuğu veya bir başkası ya da başkalarının etkisiyle mi meydana geldiği, düşme esnasında şuurunun yerinde olup olmadığı ve öldürüldükten sonra atılıp atılmadığı hususunu tıbben bilmiyorlarmış.

Ne güzel değil mi, olayı aydınlatmadığı gibi var olan bulguları da yok kabul eden bir bilirkişi raporu.

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Asu Maro’nun yazısı