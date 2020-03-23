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Yaramazlara biraz batar!

Asu Maro: 65 yaş üstünün polisliğini yapmak bizi kurtarmayacak

Hakikaten bir mesele bu kadar yanlış anlaşılabilir ve bu kadar tehlikeli yerlere çekilebilir. Herhalde devamında Ukrayna’da metroda öksüren adama yaptıkları gibi meydan dayağı gelecek. Birinin kafasına su torbası atabiliyorsan bu da uzak değil demektir. 

Ne diyelim, çok geç olmadan kendi sorumluluğumuzu alsak, başkalarını da düşünsek diyeceğim ama bu manzaralardan sonra pek umudum yok, razıyım, bari sadece kendimizin ve – varsa – sevdiklerimizin selameti için evlerimizde kalsak. Sorun 65 yaş üstünün sorunu değil, onların polisliğini yapmak bizi kurtarmayacak. Olan insanlığımıza oluyor, toparlanamayacak yerlere doğru gidiyor.

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Asu Maro’nun yazısı

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