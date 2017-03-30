Halisdemir ailesi bir kez daha yasta: Anne Fadimana Halisdemir hayatını kaybetti

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, MHP’lilerin büyük kısmının ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu vereceği ile ilgili anket sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi: “Sanal bir şey.”