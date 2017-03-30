Halisdemir ailesi bir kez daha yasta: Anne Fadimana Halisdemir hayatını kaybetti

15 Temmuz darbe girişimi gecesi vurularak yaşamını yitiren astsubay Ömer Halisdemir’in annesi Fadimana Halisdemir hayatını kaybetti.
İHA’da yer alan habere göre 69 yaşındaki Halisdemir evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
Fadimana Halisdemir’in oğulları Doğan ve Soner Halisdemir ve yaylada bulunan eşi Hasan Hüseyin Halisdemir de acı haberin ardından hastaneye gitti.
Halisdemir, darbe girişimine katılan tuğgeneral Semih Terzi’yi komutanının emriyle vurduktan sonra Terzi’nin yanındaki askerler tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.