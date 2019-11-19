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Yaramazlara biraz batar!

Astsubay eğitim dalışında kayboldu

Bartın’ın Amasra ilçesinde, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’nda görevli astsubay Hakan Karataş (34), eğitim dalışı sırasında su yüzüne çıkmadı. Karataş’ı bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’nda görevli dalgıçlar bugün öğle saatlerinde, Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar mevkiinde eğitim dalışı yaptı. Üç dalgıç denize daldı. Uzman çavuş iki dalgıç su yüzüne çıkarken, tim komutanı astsubay Hakan Karataş su yüzüne çıkmadı.

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Dalgıçlar yeniden suya dalarak arama çalışması başlattı. 112 Acil ve jandarma ekipleri geldi. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

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