AŞTİ’nin taşınmasını isteyen belediye kararı yargıdan döndü: Düzenleme çelişkili

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Ankara 2’nci İdare Mahkemesi, Ankara Otogarı’nın (AŞTİ) taşınmasına yönelik alınan belediye kararlarını iptal etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, günde 200 bin kişinin giriş çıkış yaptığı AŞTİ’nin taşınması yönünde kararı almış, Mamak’ta yapılacak yeni otogarın ihalesini de yapmıştı. Otogarın taşınması halinde yolcuların erişimlerinin güçleşeceğini savunan Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmeleri Acenteleri Derneği ise alınan kararların iptalini istemişti.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, belediye meclisinin aldığı dört ayrı kararın iptali Ankara 2’nci İdare Mahkemesi’nde ele alındı. Mahkeme, otogarın taşınmasına ilişkin verilen dört ayrı karara ilişkin açılan dört ayrı davada otobüs firmalarını haklı buldu. Mahkeme meclis kararında, Kamu İhale Kanunu’na aykırı bulunan unsurlar olduğu için yapılan ihaleyi iptal etti.

Dava dosyalarına göre Yeni Mamak Terminali arazisi şimdiki AŞTİ’nin yaklaşık beşte biri büyüklüğünde. Mamak’taki arazinin büyüklüğü 99 bin 300 metrekare. Açılan davalarda belediye adına yapılan savunmada söz konusu alanın cep terminali olacağı, AŞTİ’nin yerinde kalacağı belirtildi.

Ancak mahkeme, cep terminali olacağı belirtilen yer için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin çelişkili olduğuna hükmetti.

Yıllık gelir 35 milyon lira

Mahkemenin iptal kararı kesinleşirse, konsorsiyuma 65 milyon liraya satılan arazinin yeniden belediyeye geçmesi söz konusu olacak. Arazinin emsali yeniden 1.3’ten, 1’e düşürülecek; plan notları da iptal edilecek.

Ankara 2’nci İdare Mahkemesi kararlarına itiraz için Ankara Büyükşehir Belediyesi, Danıştay’a başvurdu.

İstanbul’dan sonra günde ortalama bin 300 otobüsün giriş çıkış yaptığı AŞTİ, İstanbul Otogarı’yla birlikte raylı sistemi olan iki otogardan biri konumunda. Ankara Söğütözü’nde bulunan AŞTİ’nin yıllık otobüs peron ücretleri geliri 30 milyon lira.

Kira ve reklam gelirleri de eklendiğinde bu rakam yaklaşık 35 milyon liraya çıkıyor.