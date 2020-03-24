Asteriks’in yaratıcısı Albert Uderzo 92 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü çizgi roman serisi Asteriks’in yaratıcısı Fransız ilüstratör Albert Uderzo 92 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

AFP’ye konuşan sanatçının yakını Bernard de Choisy, “Albert Uderzo, Neuilly’deki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi” dedi.

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İlk kez 1959 yılında ‘Pilote’ dergisinde yayınlanan ve bir grup Galyalının Roma İmparatorluğu’na karşı savaşını anlatan çizgi roman René Goscinny ve Uderzo’nun kaleminden çıkmıştı.

Bugüne kadar 100’den fazla dile çevrilen, 350 milyon kopyası satılan Asteriks, 11 filme de konu oldu.