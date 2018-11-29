Astana toplantısının sonucu: ABD’ye tavır, İdlib mutabakatını uygulama kararlılığı

Suriye konulu Astana toplantısında, Türkiye ve Rusya’nın vardığı İdlib mutabakatını uygulama kararlılığı dile getirilirken, ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG ile birlikte yürüttüğü faaliyetlere karşı tavır alındı.

Türkiye, Rusya ve İran’ın inisiyatifiyle devam eden Astana süreci çerçevesinde ‘Suriye Konulu On Birinci Yüksek Düzeyli Toplantısı’ adı altında yapılan toplantının sonuçlarını Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

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Toplantılarda soruna siyasi çözüm bulunması yönündeki çabaların ‘eşgüdümlendiğini’ belirten Dışişleri Bakanlığı, sahada yaşanan gelişmelerin de ele alındığını vurguladı.

Açıklamadaki ifadelere göre toplantıdaki gelişmeler şöyle:

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– Suriye’deki yeni düzen için düşünülen Anayasa Komitesi’nin en kısa zamanda kurulması hususundaki ‘ortak kararlılık ifade edildi.’

– İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıra’nın (Türkiye ve Rusya’nın silahsızlandırılmış bölge mutabakatı kastediliyor) uygulanmasına dair irade ‘teyid edildi’, İdlib’de ateşkesin kalıcı kılınmasının ‘önemi vurgulandı.’

‘Türkiye’nin güvenliğine tehdit’i kabul ettiler

– ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda IŞİD’e karşı mücadele gerekçesiyle yürüttüğü faaliyetlere karşı da toplantıda tavır alındı. Bu tavır bildirgeye şöyle yansıdı: “Terörizmle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratma girişimleri reddedilerek, Suriye’nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemlere karşı tutum teyit edildi.”

– Taraflar Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan pilot proje çerçevesinde, Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin 24 Kasım 2018 tarihinde karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmalarından ‘duydukları memnuniyeti dile getirildi.’