Astana görüşmelerinin ikinci ayağı 6 Şubat’ta: Gündem Suriye’de ateşkes

Suriye’de altı yıldır süren iç savaşın sona erdirilmesi için görüşmelerin ikinci ayağı yine Kazakistan’ın başkenti Astana’da 6 Şubat’ta yapılacak.

Kazakistan dışişleri bakanlığı, 6 Şubat’taki görüşmede Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye’deki ateşkesin nasıl uygulandığı konusunu gündeme getireceğini belirtti.

Suriye hükümeti ile ‘muhalif’ diye anılan silahlı gruplar arasında Astana’da yapılan ilk tur görüşmelere Türkiye, Rusya ve İran da katılmıştı.

Görüşmelerde ülkede ateşkesin sağlamlaştırılması ve iç savaş sonrası geçiş sürecinin oluşturulması hedefleniyor.

23-24 Ocak tarihinde düzenlenen ilk toplantıda taraflar taleplerini dile getirmişti ancak Suriye konusunda herhangi bir somut adım atılmamıştı. Ancak Astana’daki görüşmeler, ateşkes için Cenevre’de yapılan toplantılardan daha önemli bir hamle olarak görülüyor.