Assos’un imdadına Koruma Kurulu koştu: Aykırı uygulamaları kaldırın

RIFAT DOĞAN

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Koruma Kurulu, Çanakkale’nin arkeolojik ve kentsel SİT alanı Assos’ta (Behramkale) mühürlenen otel inşaatının köy dokusunu bozduğunu, bodrum katının genişletildiğini, bazı bölümlerin ahşap yerine betonarme olarak inşa edildiğini tespit etti. Kurul aykırı uygulamaların en kısa sürede giderilmesini istedi.

Assos’un tarihsel ve kentsel kimliğine aykırı bir şekilde betonarme olarak inşa edilen otel, bodrum katıyla birlikte üç kat yükselmiş durumdaydı. Yöre halkı, antik kentin dokusunu bozan otel inşaatının durdurulması için imza toplayıp Koruma Kurulu başta olmak üzere çeşitli kurumlara dilekçe göndermişti.

İtiraz dilekçeleri üzerine harekete geçen Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri inşaat hakkında tutanak tutmuştu.

Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayladığı projeye aykırı uygulamalar yapıldığı tespit edilip otel inşaatı mühürlenmişti.

31 Mayıs tarihinde toplanan Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, onaylı projeye aykırı uygulama tespit etti.

Ahşap olacakken betonarme oldu

Kurul kararında şu tespitlere yer verdi:

– Mimari projenin, plan kesit ve görünüşlerinde, üst kat arka cephesinde ahşap koridor olarak görülen terasın, yerinde betonarme olarak yapıldığı,

– Mimarı projesinde üst arka cephesindeki ahşap koridorun taşıyıcı ayakları olan ahşap dikmelerin zemin katta tabi zemine monte edilmesi önerilmişken, betonarme olarak imal edilmiş olan terasın taşıyıcı ayaklarının oturması gereken bölümde de beton imalat yapıldığı ve zemin katın güney yönünde genişletildiği,

– Mimari projede bodrum kat arka tarafta tabi zemin olarak görülen alanın kazıldığı ve bodrum kata giriş sağlayan yeni bir kapının açıldığı,

Bodrum katı genişletilmiş

– Mimarı projesinde bodrum katta bulunmayan yeni bir mahal eklenerek bodrum katın güney yönüne doğru genişletildiği,

– Mimari projesinde bodrum katta merdiven bulunan alanda pencere yokken, yerinde pencere boşluğu açıldığının ifade edilmiş olduğu.

Kurul, söz konusu tespitler ışığında sıralanan aykırı uygulamaların ve ilave kısımların 30 gün içerisinde kaldırılmasına ve kaldırılmasını takiben hazırlanacak ayrıntılı teknik rapor ve fotoğrafların kurula sunulmasını isteyerek aksi halde aykırı uygulamalar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Yüksekliği Assos’un dokusunu bozuyor

Kurul ayrıca otel inşaatı yüksekliğinin 5.60 metre olması gerekirken, 7.90 metre yüksekliğinde olduğunu tespit ederek, söz konusu yüksekliğin doğal ve kentsel doku bütünlüğü dikkate alındığında, mimari projesine göre yapı mahallindeki iki katlı olarak inşa edildiğinde, inşa edilmekte olan yapının geçmişteki hali olduğu iddia edilen ve kurulca da uygun bulunan restitüsyon projesine göre olması gerekenden daha yüksek olarak çevresindeki diğer köy mimarisi örneklerini gölgede bıraktığını belirterek mevcut gabarisi ile köy dokusunu bozacak nitelikte bir yapı ortaya çıktığını ve telafisi mümkün olmayacak bir durum oluşacağını kaydetti.

Kurul söz konusu tespitinin ardından şu kararlara imza attı:

– Otel inşaatının kuzey cephesi köşe noktasındaki toplam yapı yüksekliğinin restitüsyon projesindeki toplam yapı yüksekliğini geçmeyecek (5.60 m) ve bodrum kat üzerinde bir kat olacak şekilde, taşınmaza ilişkin 5 Kasım 1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı uyarınca hazırlanacak revize mimari projesinin kurula iletilmesine,

– Bu doğrultuda yukarıda ifade edilen aykırı uygulamaların kaldırılması sırasında, henüz tamamlanmayan üst katın kalıplarının ve kuzey cephesindeki üst adet balkonun da 30 gün içerisinde kaldırılmasına.

Koruma Kurulu: Assos’u korumak tarihi bir misyon

Kurul, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Behramkale Köyü ve Assos Ören Yeri ile ilgili olarak aykırı ve izinsiz nedeniyle alan ve köy dokusu içerisinde kaldırılması istenen uygulamalara yönelik geçmişten bugüne alınmış tüm kararların ilgili idareler tarafından titizlikle takibin yapılmasını isteyerek şöyle dedi: “Ülkemiz için çok önemli bir kültürel miras alanı olan söz konusu bölgenin korunarak gelecek kuşaklara kültürel miras nitelikleri yok olmadan aktarılması konusunda başta bakanlığımız ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun öncelikle sorumluluğu olduğu da göz önüne alınarak, gerekli tedbirlerin tüm paydaşlar tarafından birlikte alınmasının tarihi misyon olduğuna ve yasal süreçlerin tamamlanması gerektiğine karar verildi.”