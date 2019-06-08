Assange’ın cezaevindeki ilk görüntüleri sızdı: Gizli kamerayla kaydedildi

Ruptly video ajansı, WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın Britanya’da tutuklu bulunduğu Belmarsh Cezaevi’ndeki görüntülerini yayınladı.
Bir tutuklu tarafından çekilen görüntünün, 2010’da ABD’nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkeye ait gizli belge, yazışmaları internet üzerinden yayınlayan, ABD’nin casuslukla yargılamak üzere iadesini istediği Assange’ın bilgisi olmadan çekildiği belirtildi.
3 dakika 15 saniyelik kayıtta Assange bir başka mahkumla ayakta sohbet ederken görülüyor.
Britanya’da, kefalet şartlarını ihlal etmekten tutuklu bulunan Assange, 2012’de sığındığı Britanya’nın Ekvador Büyükelçiliği’nde 11 Nisan’da, Ekvador devlet başkanının sığınmacı statüsünü kaldırması sonrasında tutuklanmıştı. Assange, İsveç’te kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınmıştı.
ABD, Britanya’daki cezasını çektikten sonra Assange’ın iade edilmesini istiyor, kapatılan taciz dosyalarını yeniden açan İsveç’te ise mahkeme Wikileaks kurucusunun gıyabında tutuklanması talebini reddetti.