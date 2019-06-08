Assange’ın cezaevindeki ilk görüntüleri sızdı: Gizli kamerayla kaydedildi

Türkiye Ormancılar Derneği’nin (TOD) hazırladığı ‘Türkiye Ormancılığı: 2019’ isimli rapora göre, 2004’ten bu yana orman alanı kapsamı dışına çıkarılarak ranta açılan saha 6 milyar 513 milyon 900 bin metrekare. Rakam 5 milyar 461 milyon metrekare olan İstanbul’un yüzölçümünü bile geçiyor.