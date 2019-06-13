Diken

Yaramazlara biraz batar!

Assange’ın ABD’ye iade talebi Britanya hükümeti tarafından onaylandı

Britanya İçişleri Bakanı Sajid Javid, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesini onaylayan belgeyi imzaladı.

Fotoğraflar: Reuters

Guardian’ın haberine göre, BBC 4’ün ‘Today Programme’ isimli radyo programına katılan Javid, ‘‘Assange hapiste olmayı hak ediyor. ABD’nin Assange için çıkardığı resmi iade talebi yarın mahkemeye sunulacak. Fakat ben dün Assange’ın sınır dışı edilmesi için gerekli belgeleri imzaladım bile. Yarın bu belgeler duruşmada görülecek’’ dedi.

Reklam

Javid, mahkeme sürecine dair açıklamasına şu şekilde devam etti: ‘‘Bu süreç İçişleri Bakanlığı için çok önemli. Adaletin yerini bulduğunu görmek istiyorum. ABD’nin tarafımıza gönderdiği resmi iade talebini bu yüzden imzaladım. Artık son karar mahkemenin”

Javid’in kararı, Britanya mahkemesinin Assange’ı ABD’ye iade etmesinin önünü açıyor. 

ABD’ye iade edilirse 18 suçtan yargılanacak

Assange 2010’da ABD Dışişleri Bakanlığı’nın çok sayıda gizli yazışmasını WikiLeaks aracılığıyla kamuoyunun erişimine açarak büyük tartışmaya neden olmuştu. Eğer ABD’ye iade edilirse, Assange ABD’nin ‘Casusluk Kanunu’ kapsamında 18 suçtan yargılanacak.

Reklam

Assange’a yöneltilen suçlamalar arasında eski askeri istihbarat analisti Chelsea Manning ile birlikte Savunma Bakanlığı’na ait bilgisayarlara sızarak gizli belgeleri çalmak, askeri raporlarları yayımlamak ve belgelerde yer alan gizli kaynakların isimlerini açığa çıkarmak gibi suçlar bulunuyor.

Assange’ın duruşması yarın gerçekleşecek.

Assange’ın sığınma ve yargılanma süreci

Haziran 2012’de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç’e iadesi gündemdeyken, Ekvador’un Londra büyükelçiliğine sığınan WikiLeaks’in kurucusu 11 Nisan’da siyasi sığınmacı statüsünün Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno tarafından kaldırılmasının hemen ardından ‘kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmek’ten tutuklanmıştı.

İsveç’te 2010’da açılan, ancak Assange’ın Ekvador büyükelçiliğinde sığınmacı olarak kalması sonucu 2017’de zaman aşımından düşen tecavüz davası iki ay önce yeniden açılmıştı. Fakat İsveç Uppsala Bölge Mahkemesi, Assange’ın dava kapsamında İsveç’e iade edilmesi için gıyabında tutuklama emri çıkarmayı reddetmişti. 

Kefalet koşullarını ihlal sebebiyle 50 haftalık hapis cezasına çarptırılan Assange, şu anda Britanya’da Belmarsh Cezaevi’nde yatıyor.

Assange’ın cezaevindeki ilk görüntüleri sızdı: Gizli kamerayla kaydedildi

İsveç mahkemesinden Assange için gıyabında tutuklama talebine ret

BM uzmanı: Assange’da psikolojik şiddetin izleri var; ABD’ye iade edilmesin

ABD, tarihinde ilk kez bir yayıncıyı ‘casusluk’ suçundan yargılayacak

İsveç’teki tecavüz davası: Hapisteki Assange’a bir tutuklama talebi daha

Assange’a hapis istemi

Julian Assange tutuklandı

Assange’ın Ekvador büyükelçiliğinde kaykay yaparken görüntüleri çıktı

Julian Assange, Ekvador büyükelçiliğinden çıkarılabilir

Mahkeme itirazı reddetti: Wikileaks’in kurucusu Assange yakalanabilir

Büyükelçilikte beş yıl: Wikileaks’in kurucusu Assange artık Ekvador vatandaşı

Cinsel istismar davası düşürülen Assange: Wikileaks belge yayınlamaya devam edecek

SON HABERLER

Turgut Özal’dan Tayyip Erdoğan’a; Türk siyasetinde akılda kalan açık oturumlar

Pazar günü, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde TV’de buluşacağının açıklanması geçmişte, seçimlerden önce düzenlenen açık oturumları akla getirdi. Türk siyasetine damga vuran ve bir dönemin geleneği olan, 2002’den sonra ise ‘nostalji’ye dönüşen açık oturumları anımsatmak istedik:

Cem Uzan’dan Erdoğan’a çağrı: Mağduriyetimizi giderin

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan iş insanı ve eski Genç Parti başkanı Cem Uzan, sosyal medyada yayınladığı bir video ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çağrı yaparak ailesinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi.

Saadet adayı: İGDAŞ oğlumu işten çıkartmadı

Saadet Partisi’nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar, iki gün önce söylediği, ‘İGDAŞ’ın dosyalarını takip eden avukat olan diğer oğlunun kurumla yaptığı sözleşmenin, hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edildiğine ilişkin’ açıklamasından geri adam atarak ‘Eşi ve oğlunun İGDAŞ kurumunun alacaklarının tahsil faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini’ söyledi.

Kart alışverişinde taksit sayısı artırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı alışverişinde taksit sınırlamasını esnetti. Taksit sayısını mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya çıkardı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...