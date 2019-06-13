Assange’ın ABD’ye iade talebi Britanya hükümeti tarafından onaylandı

Britanya İçişleri Bakanı Sajid Javid, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesini onaylayan belgeyi imzaladı.

Fotoğraflar: Reuters

Guardian’ın haberine göre, BBC 4’ün ‘Today Programme’ isimli radyo programına katılan Javid, ‘‘Assange hapiste olmayı hak ediyor. ABD’nin Assange için çıkardığı resmi iade talebi yarın mahkemeye sunulacak. Fakat ben dün Assange’ın sınır dışı edilmesi için gerekli belgeleri imzaladım bile. Yarın bu belgeler duruşmada görülecek’’ dedi.

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Javid, mahkeme sürecine dair açıklamasına şu şekilde devam etti: ‘‘Bu süreç İçişleri Bakanlığı için çok önemli. Adaletin yerini bulduğunu görmek istiyorum. ABD’nin tarafımıza gönderdiği resmi iade talebini bu yüzden imzaladım. Artık son karar mahkemenin”

Javid’in kararı, Britanya mahkemesinin Assange’ı ABD’ye iade etmesinin önünü açıyor.

ABD’ye iade edilirse 18 suçtan yargılanacak

Assange 2010’da ABD Dışişleri Bakanlığı’nın çok sayıda gizli yazışmasını WikiLeaks aracılığıyla kamuoyunun erişimine açarak büyük tartışmaya neden olmuştu. Eğer ABD’ye iade edilirse, Assange ABD’nin ‘Casusluk Kanunu’ kapsamında 18 suçtan yargılanacak.

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Assange’a yöneltilen suçlamalar arasında eski askeri istihbarat analisti Chelsea Manning ile birlikte Savunma Bakanlığı’na ait bilgisayarlara sızarak gizli belgeleri çalmak, askeri raporlarları yayımlamak ve belgelerde yer alan gizli kaynakların isimlerini açığa çıkarmak gibi suçlar bulunuyor.

Assange’ın duruşması yarın gerçekleşecek.

Assange’ın sığınma ve yargılanma süreci

Haziran 2012’de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç’e iadesi gündemdeyken, Ekvador’un Londra büyükelçiliğine sığınan WikiLeaks’in kurucusu 11 Nisan’da siyasi sığınmacı statüsünün Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno tarafından kaldırılmasının hemen ardından ‘kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmek’ten tutuklanmıştı.

İsveç’te 2010’da açılan, ancak Assange’ın Ekvador büyükelçiliğinde sığınmacı olarak kalması sonucu 2017’de zaman aşımından düşen tecavüz davası iki ay önce yeniden açılmıştı. Fakat İsveç Uppsala Bölge Mahkemesi, Assange’ın dava kapsamında İsveç’e iade edilmesi için gıyabında tutuklama emri çıkarmayı reddetmişti.

Kefalet koşullarını ihlal sebebiyle 50 haftalık hapis cezasına çarptırılan Assange, şu anda Britanya’da Belmarsh Cezaevi’nde yatıyor.