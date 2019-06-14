Assange’ın ABD’ye iade davası seneye şubat ayına ertelendi

Britanya’da bugün görülen duruşmada WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade davasının Şubat 2020’ye ertelenmesi kararı alındı.

Fotoğraflar: Reuters

Britanya İçişleri Bakanı Sajid Javid, Assange’ın ABD’ye iadesini onaylayan belgeyi dün imzalamıştı.

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Westminister Mahkemesi’nde görülen duruşmada çıkan karara göre Assange’ın ABD’ye iadesinin görüşüleceği duruşma 24 Şubat tarihinden sonra beş günlük bir oturumda gerçekleşecek.

Duruşma sırasında mahkeme binası önünde toplanan Assange taraftarları, ABD’ye iade edilmemesi için protesto düzenledi. Protestocular ellerinde ‘Assange’a özgürlük’, ‘Elçiye zeval olmaz’, ‘Özgürlüğü ve demokrasiyi savun’ yazan pankartlar taşıdı.

Assange 2010’da ABD Dışişleri Bakanlığı’nın çok sayıda gizli yazışmasını WikiLeaks aracılığıyla kamuoyunun erişimine açarak büyük tartışmaya neden olmuştu. Eğer ABD’ye iade edilirse, Assange ABD’nin ‘Casusluk Kanunu’ kapsamında 18 suçtan yargılanacak.

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Assange’ın sığınma ve yargılanma süreci

Haziran 2012’de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç’e iadesi gündemdeyken, Ekvador’un Londra büyükelçiliğine sığınan WikiLeaks’in kurucusu 11 Nisan’da siyasi sığınmacı statüsünün Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno tarafından kaldırılmasının hemen ardından ‘kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmek’ten tutuklanmıştı.

İsveç’te 2010’da açılan, ancak Assange’ın Ekvador büyükelçiliğinde sığınmacı olarak kalması sonucu 2017’de zaman aşımından düşen tecavüz davası iki ay önce yeniden açılmıştı. Fakat İsveç Uppsala Bölge Mahkemesi, Assange’ın dava kapsamında İsveç’e iade edilmesi için gıyabında tutuklama emri çıkarmayı reddetmişti.

Kefalet koşullarını ihlal sebebiyle 50 haftalık hapis cezasına çarptırılan Assange, şu anda Britanya’da Belmarsh Cezaevi’nde yatıyor.