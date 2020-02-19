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Yaramazlara biraz batar!

Assange: Trump, seçime Rusya müdahalesi olmadığını söylemem karşılığında bana ‘af’ önerdi

Britanya’da cezaevinde bulunan ve ‘Devlet sırlarını ifşa etmek’ iddiasıyla ABD’ye iadesi istenen WikiLeaks kurucusu Julian Assange, Başkan Donald Trump’ın kendisine ‘Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale etmediğini söylemesi karşılığında kendisine af önerdiğini’ öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, 11 Nisan 2019’dan bu yana tutuklu bulunduğu cezevinden videokonferans yöntemiyle katılan Assange, ‘Trump’ın af karşılığında kendisinden, 2016’da Wikileaks’in sızdırdığı Demokrat Parti içi yazışma ve raporlarıyla Rusya’nın bir ilgisi olmadığını söylemesini istediğini’ iddia etti.

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Assange’ın avukatı Edward Fitzgerald iddiaya dayanak olarak Cumhuriyetçi Kongre üyesi Dana Rohrabacher’ın 2017’de Assange’la siyasi sığınmacı olarak kaldığı Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’ndeki görüşmesiyle ilgili tanık ifadesini gösterdi. Assange’ın avukatı, ‘Rohrabacher’ın Assange’a af teklifi için gönderildiğini’ söyledi.

Rohrabacher de ifadesinde, af şartının Assange’ın ABD ile işbirliğine ve 2016 başkanlık seçimlerinde Trump’a karşı yarışan Hillary Clinton’a zarar veren sızıntıda Rusya’nın parmağının olmadığını söylemesine bağlı olduğunu belirtmişti.

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