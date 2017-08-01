Asperger sendromlu 10 yaşındaki çocuk dünyaca ünlü müzenin hatasını ortaya çıkardı

Britanya’da Asperger sendromlu 10 yaşındaki Charlie Edwards isimli bir çocuk dünyaca ünlü Doğal Tarih Müzesi’ndeki (Natural History Museum) bir hatayı ortaya çıkardı.

Evrensel’in aktardığına göre, annesiyle müzeyi ziyaret eden Charlie Edwards, dinozorların olduğu bölümde gördüğü Oviraptor isimli dinozorun aslında Triceratops familyasından bir türe ait olduğunu fark etti. Annesine dinozorun etiketinin yanlış olduğunu söyleyen Charlie, önce annesini bu duruma inandıramadı.

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Daha sonra annesinin telefonunu isteyerek her iki dinozorun da internetten fotoğraflarını gösteren Charlie, annesini ikna etti. Annesi de durumu müze yönetimine bildirdi.

Müzeden gelen yanıtta, Charlie’nin haklı olduğu ve etiketleme sırasında bir hata yapıldığı açıklandı. Müze yönetimi aileye yaptığı açıklamada, Charlie’nin paleontolojiye olan bu merakının devam etmesini umduklarını söyledi.

Charlie’nin üç yaşından beri ansiklopedi okuduğunu söyleyen anne Jade Edwards, oğlunda Asperger sendromu olduğunu ve bir konuyu severse onunla ilgili her şeyi öğrenmek istediğini ifade etti.

Asperger sendromu nedir?

Asperger sendromu (AS) ya da Asperger bozukluğu, sosyal etkileşimde zorluklara yol açan otistik spektrum bozukluklarından (OSB) biridir.

Asperger sendromuna sahip olan çocuklarda aşırı içe kapanıklık görülürken, bazı konulara yoğun bir ilgi duyabilirler.