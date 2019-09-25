ASO’dan krize çözüm önerisi: Merkez Bankası şirketlere ortak olmalı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Merkez Bankası’nın (MB) şirketlere ortak olarak dahil olabileceği yeni mekanizmalar geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: ASO

ASO’nun meclis toplantısından konuşan Özdebir, ekonomideki durgunluktan çıkılarak, piyasanın işler hale gelebilmesi için kamunun reel sektöre sermaye niteliğinde kaynak aktarması gerektiğini ve bu talebin Merkez Bankası (MB) başkanına aktarıldığını dile getirdi.

Reklam

MB’nin faiz indirimine gitmesinin finansman maliyetleri açısından önemli bir adım olduğunu belirten Özdebir, “Ancak özel bankaların piyasayı fonlamada çekimser kalması önemli bir sorun” dedi.

MB temmuzda yaptığı 425 puanlık faiz indiriminin ardından 12 Eylül’de politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16.5’e çekmişti.

Özdebir şöyle devam etti: “Her geçen gün kredi imkanları daralmakta; beklentimiz faiz indirimi sonrası kamu bankaları ile özel bankaların da piyasayı uygun bir faiz ile fonlaması. Piyasadaki sıkıntıların ardından çek ve senete güvenin azalması ile birlikte şirketler nakit alışverişe yöneldiler bu da ticareti yavaşlatıyor. Durgunluktan çıkış ve piyasanın işler hale gelebilmesi için kamunun reel sektöre sermaye niteliğinde kaynak aktarması gerektiğini düşünüyoruz.”