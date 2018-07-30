ASO başkanı: Ticaret kanununa göre işletmelerin çoğu batık

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye’de işletmelerin çoğunun Türk Ticaret Kanunu kıstaslarına göre ‘batık‘ olduğunu söyledi.

‘Ankara Sohbetleri’ adlı etkinliğe katılan Özdebir, Türkiye’de son dönemde reel sektörün yaşadığı sıkıntılara ilişkin somut açıklamalarda bulundu.

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Yıl sonuna kadar 69 milyar dolar borç

Dünya gazetesinde yer alan habere göre Özdebir Türkiye ekonomisinin bugün yumuşak karnını şöyle tarif etti: “Şu anda Türkiye’de çarkları çevirebilmek için finansmana ihtiyacımız var. Kredi-mevduat oranı olmaması gereken seviyelerde. Bu şartlar altında bankaların da kredi verecek kaynağı kalmadı. Yıl sonuna kadar ödenmesi gereken 69 milyar dolar gibi devasa büyüklük var. Bunu tedavi etmemiz ve cari açığı düşürmemiz lazım.”

Özdebir sorunun çözümünün de iş dünyası ve üniversitelerin dahil olacağı topyekun seferberlikten geçtiğini anlattı.

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‘Varlıklarından çok borçları var’

ASO başkanı enflasyon artışını ise şöyle değerlendirdi: “Tüketici enflasyonu yüzde 15 seviyesine geldi ama bagajımızda tüketici fiyatlarını daha yukarı taşıyabileceğimiz üretici enflasyonu var. Arada ciddi makas var ve bu öbür tarafa aktarılacak. Şu anda yaşanan talep değil, maliyet yönlü bir enflasyon. Türkiye ABD ve AB gibi tek paralı bir ekonomi değil, herkesin cebinde döviz var. Uzun süre yurt dışından fazla döviz geldi, TL değerlendi, ithal mal ucuzlayınca bunlara yönelik talep arttı ve Türkiye’de bazı işler yapılamaz hale geldi. Türkiye ekonomisi öyle bir hale geldi ki işletmelerimizden çoğu Türk Ticaret Kanunu’na göre batık durumda. Varlıklarından daha çok borçları var.”

‘Tedbirler 3-4 sene önce alınsaydı…’

Şirketlerin hayatta kalabilmeleri için piyasanın hareketlenmesi gerektiğini dile getiren Özdebir, “Belki tedbirler üç dört sene önce alınsaydı, faturası bu kadar ağır olmayabilirdi” dedi.